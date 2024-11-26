В Генпрокуратуре Литвы назвали предположительную причину крушения самолета DHL

По его словам, имеющиеся данные навигации и видеозаписи, а также объяснения генерального комиссара и специалистов, заставляют сделать разумный вывод о том, что самолёт «не упал или ещё что-то».

«Может быть, технические возможности приёма были плохими... какие-то помехи появились в самолёте, может быть, из-за какой-то халатности», - сказал он.

Урбелис добавил, что расследование о возможном теракте «не ведётся».

Самолёт DHL, следовавший из Лейпцига в Вильнюс, разбился 25 ноября. Погиб один из пилотов, трое других пострадавших были госпитализированы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

