В Лиссабоне мужчина при нападении на мусульманский религиозный центр убил двух человек

Отмечается, что в результате преступления погибли два человека, сам нападавший задержан,

По данным телеканала, убийца родом из Афганистана. Полицейские нейтрализовали его выстрелом в ногу.

Сейчас мужчина находится в больнице, мотивы преступления на данный момент не ясны.

