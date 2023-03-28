В Лиссабоне мужчина при нападении на мусульманский религиозный центр убил двух человек

Вооруженный ножом мужчина напал на людей в Исмаилитском центре в Лиссабоне, сообщает телеканал CNN Portugal.

СМИ: В Бразилии школьник убил одного учителя и ранил еще четверых человек

Отмечается, что в результате преступления погибли два человека, сам нападавший задержан,

По данным телеканала, убийца родом из Афганистана. Полицейские нейтрализовали его выстрелом в ногу.

Сейчас мужчина находится в больнице, мотивы преступления на данный момент не ясны.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НападениеУбийствоПортугалия

Горячие новости

Все новости

партнеры