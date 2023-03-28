В Лиссабоне мужчина при нападении на мусульманский религиозный центр убил двух человек
28 марта 202314:19
Вооруженный ножом мужчина напал на людей в Исмаилитском центре в Лиссабоне, сообщает телеканал CNN Portugal.
Отмечается, что в результате преступления погибли два человека, сам нападавший задержан,
По данным телеканала, убийца родом из Афганистана. Полицейские нейтрализовали его выстрелом в ногу.
Сейчас мужчина находится в больнице, мотивы преступления на данный момент не ясны.
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28 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru