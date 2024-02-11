В Лионе экоактивисты облили супом картину «Весна» Клода Моне
Две экоактивистки облили супом картину импрессиониста Клода Моне «Весна», размещенную в одном из музеев французского Лиона, сообщил телеканал BFM TV.
По информации СМИ, девушки состоят в движении Riposte Alimentaire. Полиция арестовала активисток.
Стекло, под которым находится полотно, не является водонепроницаемым. Картину отправили на осмотр реставраторам.
В январе активисты облили супом картину Леонарда да Винчи «Мона Лиза» («Джоконда»). Они объяснили свой поступок желанием «продвигать право на здоровое и устойчивое питание», отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru