В Лионе экоактивисты облили супом картину «Весна» Клода Моне

Две экоактивистки облили супом картину импрессиониста Клода Моне «Весна», размещенную в одном из музеев французского Лиона, сообщил телеканал BFM TV.

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По информации СМИ, девушки состоят в движении Riposte Alimentaire. Полиция арестовала активисток.

Стекло, под которым находится полотно, не является водонепроницаемым. Картину отправили на осмотр реставраторам.

В январе активисты облили супом картину Леонарда да Винчи «Мона Лиза» («Джоконда»). Они объяснили свой поступок желанием «продвигать право на здоровое и устойчивое питание», отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ЖивописьМузейФранция

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