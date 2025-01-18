В Латвию прибыл батальон военных из Швеции для усиления НАТО на границе с РФ

Швеция направила 550 военных в Латвию в состав передовых сухопутных сил НАТО на военной базе Camp Valdemar, сообщает издание Swedenherald. com.

Латвия заявила о неготовности НАТО воевать на Украине

Отмечается, что шведские военные высадились в Риге двумя колоннами. Одна — со шведским флагом, другая — с флагом НАТО. Швеция впервые принимает участие в военной миссии в качестве союзника альянса, отмечается в материале.

Альянс активно разворачивает военные силы вдоль восточной границы НАТО, от стран Балтии до Болгарии, уточняет портал. Аналогичные военные приграничные силы также наращиваются в Финляндии.

Ранее глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что в Североатлантическом альянсе планируют создать «щит» для защиты от России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Михаил Синицын
ТЕГИ:ПолитикаЛатвияШвецияНАТО

Горячие новости

Все новости

партнеры