В Латвию прибыл батальон военных из Швеции для усиления НАТО на границе с РФ
Швеция направила 550 военных в Латвию в состав передовых сухопутных сил НАТО на военной базе Camp Valdemar, сообщает издание Swedenherald. com.
Отмечается, что шведские военные высадились в Риге двумя колоннами. Одна — со шведским флагом, другая — с флагом НАТО. Швеция впервые принимает участие в военной миссии в качестве союзника альянса, отмечается в материале.
Альянс активно разворачивает военные силы вдоль восточной границы НАТО, от стран Балтии до Болгарии, уточняет портал. Аналогичные военные приграничные силы также наращиваются в Финляндии.
Ранее глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что в Североатлантическом альянсе планируют создать «щит» для защиты от России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru