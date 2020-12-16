В Латвии ждут катастрофу из-за COVID-19
16 декабря 202018:55
Минздрав Латвии ждет в стране катастрофу в экономике и здравоохранении, если не снизить заболеваемость коронавирусом, передает РИА Новости.
По словам главного инфекциониста Минздрава прибалтийской страны Уго Думписа, для избежания этого сценария нужно усилить ограничительные меры.
За минувшие сутки в стране выявили 1023 новых случаев заражения – максимум с начала пандемии, скончалось 25 человек. Власти страны в четверг примут новые меры по ограничению перемещения людей.
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16 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru