В Латвии предупредили о приграничных инцидентах во время учения «Запад-2021»
Существует риск возникновения непредвиденных пограничных инцидентов с участием сил НАТО в ходе предстоящих российско-белорусских учений «Запад-2021», сообщил в интервью Financial Times министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.
По его словам, вероятность подобных происшествий растет из-за напряженной ситуации с нелегалами, которые пересекают границу между Белоруссией и странами Балтии. Как считает глава внешнеполитического ведомства, «разворачивается пограничный кризис». При этом Ринкевичс отметил, что не считает вероятным, что какая-либо из сторон может быть заинтересована «в обострении ситуации до полномасштабной военной провокации».
На днях президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал силовикам перекрыть белорусскую границу. Глава государства поручил закрыть каждый метр границы с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией.
Литовский политолог Анатолий Иванов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Литва опасна для Белоруссии совсем другим.
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