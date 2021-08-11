Польша намерена усилить охрану границы с Белоруссией

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что поток нелегальных мигрантов из Белоруссии увеличился в несколько раз, сообщает РИА Новости.

Сославшись на данные польских пограничников он отметил, что в 2021 году на белорусском участке границы уже задержан 871 нелегальный мигрант, тогда как в 2020 году их было 122.

Мюллер заявил, что власти намерены обезопасить эту границу сильнее, чем ранее, однако ему неизвестно, будет ли Польша, по примеру Литвы, строить забор.

Ранее Латвия объявила режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами. Как рассказал премьер-министр страны Кришьянис Кариньш, на помощь пограничникам будут направлены военные.

