В Латвии разрешили передавать Украине конфискованные автомобили пьяных водителей

Сейм республики принял соответствующие поправки к закону о поддержке украинских гражданских лиц, пишет РИА ФАН.

Как отметил председатель Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис, Рига может реализовать конфискованные автомобили путем продажи, передачи на переработку или разбора на запчасти.

«Однако мы видим, что в нынешних условиях они были бы полезной поддержкой для народа Украины», — указал Бергманис.

По словам парламентария, решения о передаче транспорта будут приниматься в индивидуальном порядке, пишет Ura.ru.

