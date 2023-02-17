В Латвии разрешили передавать Украине конфискованные автомобили пьяных водителей
Власти Латвии смогут передавать конфискованный транспорт водителей, пойманных за вождением в нетрезвом состоянии, на нужды Украины. Об этом сообщает издание Delfi.
Сейм республики принял соответствующие поправки к закону о поддержке украинских гражданских лиц, пишет РИА ФАН.
Как отметил председатель Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис, Рига может реализовать конфискованные автомобили путем продажи, передачи на переработку или разбора на запчасти.
«Однако мы видим, что в нынешних условиях они были бы полезной поддержкой для народа Украины», — указал Бергманис.
По словам парламентария, решения о передаче транспорта будут приниматься в индивидуальном порядке, пишет Ura.ru.
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