В Латвии пройдут военные учения НАТО Furious Wolf 24
15 января 202411:17
В Латвии пройдут военные учения НАТО Furious Wolf 24 в январе. Об этом сообщили ВС страны.
Тренировки состоятся с 15 до 19 января в Адажском и Сигулдском краях. Они организованы специалистами воздушной поддержки мотострелковой бригады Сухопутных войск и боевой группой расширенного присутствия альянса в Латвии.
Целью тренировок названа отработка авиационной поддержки подразделений в городской среде и за ее пределами. В учениях примут участие представители США, Британии, Чехии, Франции, Германии, Нидерландов и Норвегии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru