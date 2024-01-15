В Латвии пройдут военные учения НАТО Furious Wolf 24

Тренировки состоятся с 15 до 19 января в Адажском и Сигулдском краях. Они организованы специалистами воздушной поддержки мотострелковой бригады Сухопутных войск и боевой группой расширенного присутствия альянса в Латвии.

Целью тренировок названа отработка авиационной поддержки подразделений в городской среде и за ее пределами. В учениях примут участие представители США, Британии, Чехии, Франции, Германии, Нидерландов и Норвегии.

