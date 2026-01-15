В Латвии предложили прекратить радиовещание на русском языке в течение 8 лет

Глава Национального совета Латвии по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш предложил прекратить в республике радиовещание на русском языке в течение восьми лет. Об этом сообщил портал LSM.

Аболиньш внес в парламент соответствующее предложение. Оно предполагает поэтапное прекращение русскоязычного радиовещания. Глава NEPLP призвал не продлевать лицензии станциям, которые вещают на русском, и дождаться окончания срока их действия - последняя из лицензий истекает в 2034 году.

Как отметил Аболиньш, это единственный разумный и юридически корректный способ отказаться от русскоязычного радиовещания. В таком формате работают 13 из 40 радиостанций Латвии.

Ранее стало известно, что власти республики анализируют возможность полного демонтажа участков железной дороги, ведущих в Россию.

