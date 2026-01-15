В Латвии предложили прекратить радиовещание на русском языке в течение 8 лет
Глава Национального совета Латвии по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш предложил прекратить в республике радиовещание на русском языке в течение восьми лет. Об этом сообщил портал LSM.
Аболиньш внес в парламент соответствующее предложение. Оно предполагает поэтапное прекращение русскоязычного радиовещания. Глава NEPLP призвал не продлевать лицензии станциям, которые вещают на русском, и дождаться окончания срока их действия - последняя из лицензий истекает в 2034 году.
Как отметил Аболиньш, это единственный разумный и юридически корректный способ отказаться от русскоязычного радиовещания. В таком формате работают 13 из 40 радиостанций Латвии.
Ранее стало известно, что власти республики анализируют возможность полного демонтажа участков железной дороги, ведущих в Россию.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-замглавы Минтруда России нашли мертвым в Новой Москве
- Пашаев и анекдот: Барщевский призвал ввести пожизненное лишение статуса адвоката
- Барщевский назвал «странным» решение Верховного суда по делу Долиной
- В Петропавловске-Камчатском из-за схода снега погибли два человека
- «Адвокатов нет»: Барщевский заявил о кризисе юридического образования в России
- Над регионами России сбили восемь дронов ВСУ
- Барщевский объяснил, почему ушел «из чиновников»
- В Латвии предложили прекратить радиовещание на русском языке в течение 8 лет
- Рост цен на капремонт квартир на 25% опровергли
- Экипаж миссии Crew-11 приводнился в Калифорнии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru