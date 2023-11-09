В Латвии легализовали однополые союзы

Сейм Латвии легализовал однополые союзы, пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». Законопроект принят в итоговом чтении.

Зеленский предложил Верховной раде решить вопрос об однополых браках

С нового года граждане Латвии смогут юридически оформить «партнерские отношения». Для этого достаточно вести общее домохозяйство. В то же время в стране запрещены однополые браки.

Ранее министерство обороны Украины выступило с поддержкой легализации однополых браков в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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