В Латвии легализовали однополые союзы
9 ноября 202317:45
Сейм Латвии легализовал однополые союзы, пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». Законопроект принят в итоговом чтении.
С нового года граждане Латвии смогут юридически оформить «партнерские отношения». Для этого достаточно вести общее домохозяйство. В то же время в стране запрещены однополые браки.
Ранее министерство обороны Украины выступило с поддержкой легализации однополых браков в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru