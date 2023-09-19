Эстония отказалась принимать россиян, которых обяжут покинуть Латвию

По его словам, Латвия хочет, чтобы россияне вернулись к себе на родину, а не уезжали в другие страны Балтии.

«Я не знаю, как латвийцы будут с ними справляться, но, конечно, мы их не примем», - сказал Ляэнеметс.

Накануне первый вице-премьер и глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что запрет на въезд в страны Евросоюза автомобилей с российскими номерами аналогичен запрету на прилет россиян в республику, отмечает RT.

