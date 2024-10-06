В Лас-Вегасе сносят легендарное казино Tropicana

В Лас-Вегасе снесут комплекс зданий легендарного казино-курорта Tropicana, 8 News Now.

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Это произойдет при помощи взрывов. На месте казино появится стадион. Предшествовать взрыву будет шоу с дронами и фейерверками.

Казино-курорт Tropicana проработал с 1957 года по апрель текущего года. Имя он получил в честь ночного клуба El Tropicana в Гаване.

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ФОТО: pxhere.com
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