В Лас-Вегасе сносят легендарное казино Tropicana

Это произойдет при помощи взрывов. На месте казино появится стадион. Предшествовать взрыву будет шоу с дронами и фейерверками.

Казино-курорт Tropicana проработал с 1957 года по апрель текущего года. Имя он получил в честь ночного клуба El Tropicana в Гаване.

