В Лас-Вегасе сносят легендарное казино Tropicana
6 октября 202405:33
В Лас-Вегасе снесут комплекс зданий легендарного казино-курорта Tropicana, 8 News Now.
Это произойдет при помощи взрывов. На месте казино появится стадион. Предшествовать взрыву будет шоу с дронами и фейерверками.
Казино-курорт Tropicana проработал с 1957 года по апрель текущего года. Имя он получил в честь ночного клуба El Tropicana в Гаване.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru