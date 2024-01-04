СМИ: Стрельба произошла в школе в американском штате Айова
Первый учебный день в старшей школе в Перри (штат Айова, США) был омрачён стрельбой, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на офис шерифа округа Даллас.
Уточняется, что учебное заведение посещают около 1,7 тысячи человек. Источники телекомпании ABC утверждают, что в результате инцидента один человек погиб и ещё несколько были ранены.
Отмечается, что к месту происшествия были направлены не менее пяти карет скорой помощи, полицейские патрули и вертолёты санавиации, а также сотрудники ФБР.
Ранее в американском штате Флорида 14-летний подросток застрелил старшую сестру после ссоры из-за рождественских подарков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru