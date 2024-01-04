СМИ: Стрельба произошла в школе в американском штате Айова

Первый учебный день в старшей школе в Перри (штат Айова, США) был омрачён стрельбой, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на офис шерифа округа Даллас.

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Уточняется, что учебное заведение посещают около 1,7 тысячи человек. Источники телекомпании ABC утверждают, что в результате инцидента один человек погиб и ещё несколько были ранены.

Отмечается, что к месту происшествия были направлены не менее пяти карет скорой помощи, полицейские патрули и вертолёты санавиации, а также сотрудники ФБР.

Ранее в американском штате Флорида 14-летний подросток застрелил старшую сестру после ссоры из-за рождественских подарков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: twitter.com/LBFD
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