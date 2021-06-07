В Крым из-за разрушения плотины просочилась вода из Днепра
Из-за разрушения плотины на Северо-Крымском канале в Крым стала поступать вода из Днепра, сообщил украинский Пятый канал.
Дамба в Херсонском регионе была возведена в 2014 году местными фермерами. Временное заграждение было построено из мешков с песком и металлоконструкций. В 2015 году началось строительство нового сооружения, которое до сих пор не закончено.
Дно канала уже пересохло, хотя семь лет назад уровень воды там достигал пяти метров.
До водной блокады Северо-Крымский канал обеспечивал до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде. На данный момент в ряде районов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.
Ранее вице-премьер Крыма Евгений Кабанов заверил, что минимум на год полуостров водой обеспечен.
Гидролог, завлабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов в эфире НСН рассказал, как можно решить проблемы с водой в регионе.
«Нужно всячески оптимизировать собственную систему водохранилищ, ликвидировать потери, залатать дырявые водоводы, в которых теряется до половины воды, представьте. То, что проблема до сих пор не решена, - это вопрос чисто политический, на мой взгляд», - считает специалист.
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