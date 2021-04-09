Залатать дыры. Гидролог рассказал, как Крым теряет воду
Снабжать Крым водой из России дорого и сложно, но можно привести в порядок существующую инфраструктуру, заявил академик Михаил Болгов.
Из-за антициклона количество осадков в Крыму сократится на 10-15 процентов, заявил журналистам заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов.
«Крым, конечно, не иссохнет. Но дефицит влаги буде продолжаться, и нужно с этим что-то делать», - обеспокоен климатолог.
Гидролог, завлабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов в эфире НСН заявил, что пока давать прогнозы об осадках в Крыму рано, но уже можно сказать, что проблемы с водой в регионе никуда не денутся.
«Не знаю, к сожалению или к счастью, но метеорология не научилась со стопроцентной точностью определять возможное количество осадков. Температуру мы научились определять более-менее хорошо, давление - хорошо, а вот осадки - не очень, поэтому давать долгосрочные прогнозы, о том, что в Крыму будет много осадков или мало, преждевременно. На полуострове большинство осадков выпадает зимой, то есть основной ресурс для пополнения водных источников - таяние снега. А зимой осадков было мало. И по всем прогнозам нас ждет малое наполнение водохранилищ», - сообщил гидролог.
Болгов назвал проблему водоснабжения Крыма политической - причем даже не из-за Украины, устроившей водную блокаду.
«Из России передавать воду в Крым - дорогостоящее занятие. Можно построить водовод из бассейна Кубани или Дона по дну Азовского моря или - была такая мысль - совместить его с Крымским мостом. Но это все, во-первых, очень дорогие проекты, а во-вторых в бассейне Дона тоже дефицит водных ресурсов, последние десять лет там засуха и маловодье. В Кубани больше воды, но в прошлом году и там наблюдались проблемы. Проблема дорогая и технически громоздкая. Мое мнение, что нужно всячески оптимизировать собственную систему водохранилищ, ликвидировать потери, залатать дырявые водоводы, в которых теряется до половины воды, представьте. То, что проблема до сих пор не решена, - это вопрос чисто политический, на мой взгляд», - считает специалист.
Ранее завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, профессор Александр Кислов предсказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» превращение Калуги в Одессу и Крыма в Техас.
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