Залатать дыры. Гидролог рассказал, как Крым теряет воду

Гидролог, завлабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов в эфире НСН заявил, что пока давать прогнозы об осадках в Крыму рано, но уже можно сказать, что проблемы с водой в регионе никуда не денутся.

«Не знаю, к сожалению или к счастью, но метеорология не научилась со стопроцентной точностью определять возможное количество осадков. Температуру мы научились определять более-менее хорошо, давление - хорошо, а вот осадки - не очень, поэтому давать долгосрочные прогнозы, о том, что в Крыму будет много осадков или мало, преждевременно. На полуострове большинство осадков выпадает зимой, то есть основной ресурс для пополнения водных источников - таяние снега. А зимой осадков было мало. И по всем прогнозам нас ждет малое наполнение водохранилищ», - сообщил гидролог.