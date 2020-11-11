В Кремле выступили против размещения центра мониторинга в Карабахе

Заявление Турции о размещении мониторингового центра в Карабахе расходится с представлением Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее офис президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана распространил информацию, что центр мониторинга по контролю перемирия в Нагорном Карабахе планируется в этом регионе и разместить на тех землях, что заняты Азербайджаном.

"Это не соответствует нашему пониманию", - сказал Песков.