В Кремле выступили против размещения центра мониторинга в Карабахе

Заявление Турции о размещении мониторингового центра в Карабахе расходится с представлением Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее офис президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана распространил информацию, что центр мониторинга по контролю перемирия в Нагорном Карабахе планируется в этом регионе и разместить на тех землях, что заняты Азербайджаном.

"Это не соответствует нашему пониманию", - сказал Песков.

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Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. Боевые действия продолжались, несмотря на промежуточные соглашения о перемирии.

Главы России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха, документ вступил в силу с 10 ноября. Стороны должны остаться на занятых позициях и обменяться военнопленными. Для контроля ситуации в зону конфликта на пять будут введены российские миротворческие силы.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:АзербайджанАрменияНагорный КарабахДмитрий Песков
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