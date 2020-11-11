В Кремле выступили против размещения центра мониторинга в Карабахе
Заявление Турции о размещении мониторингового центра в Карабахе расходится с представлением Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее офис президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана распространил информацию, что центр мониторинга по контролю перемирия в Нагорном Карабахе планируется в этом регионе и разместить на тех землях, что заняты Азербайджаном.
"Это не соответствует нашему пониманию", - сказал Песков.
Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. Боевые действия продолжались, несмотря на промежуточные соглашения о перемирии.
Главы России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха, документ вступил в силу с 10 ноября. Стороны должны остаться на занятых позициях и обменяться военнопленными. Для контроля ситуации в зону конфликта на пять будут введены российские миротворческие силы.
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