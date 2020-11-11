Пашинян признался, почему подписал соглашение по Карабаху

Армянская сторона была вынуждена подписать соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе во избежание тотального военного коллапса. Об этом премьер-министр республики Никол Пашинян рассказал в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook.

Глава правительства уточнил, что принял решение согласиться на перемирие на основе данных от военных. Они настаивали на таком шаге в связи с критической ситуацией в зоне конфликта, отмечает RT.

В частности, по словам Пашиняна, остался практически без защиты Степанакерт – столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Появилась также опасность потери и других населённых пунктов - Мартуни, Аскерана, передает Ura.ru.

В этом случае в окружение могли попасть несколько оборонительных районов и тысячи военнослужащих, после чего настал бы полный крах.

Согласно соглашению между Арменией и Азербайджаном стороны остаются на своих позициях на момент его подписания. В регион вводятся российские миротворцы. Решение о перемирии вызвало недовольство среди части армян. На улицы Еревана вышли сотни протестующих, они ворвались в здание парламента и администрации премьера.

