Пашинян признался, почему подписал соглашение по Карабаху
Армянская сторона была вынуждена подписать соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе во избежание тотального военного коллапса. Об этом премьер-министр республики Никол Пашинян рассказал в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook.
Глава правительства уточнил, что принял решение согласиться на перемирие на основе данных от военных. Они настаивали на таком шаге в связи с критической ситуацией в зоне конфликта, отмечает RT.
В частности, по словам Пашиняна, остался практически без защиты Степанакерт – столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Появилась также опасность потери и других населённых пунктов - Мартуни, Аскерана, передает Ura.ru.
В этом случае в окружение могли попасть несколько оборонительных районов и тысячи военнослужащих, после чего настал бы полный крах.
Согласно соглашению между Арменией и Азербайджаном стороны остаются на своих позициях на момент его подписания. В регион вводятся российские миротворцы. Решение о перемирии вызвало недовольство среди части армян. На улицы Еревана вышли сотни протестующих, они ворвались в здание парламента и администрации премьера.
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