В Кремле сообщили о возможном саммите по Сирии

Пресс-секретарь Путина сообщил, что в настоящее время идут переговоры относительно проведения саммита по Сирии. Во встрече могут принять участие Россия, Турция, Франция и Германия. Впрочем, конкретных решений по этой теме пока нет.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН прокомментировал заявления министра обороны Турции о том, что его страна не хочет столкновений с Россией в сирийском Идлибе. Востоковед предположил, что глава Минобороны Турции сознательно не договаривает.

