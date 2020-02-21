В Кремле сообщили о возможном саммите по Сирии

21 февраля 202014:03

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал об угрозе военного столкновения России и Турции в сирийском Идлибе. По его словам, хотелось бы избежать худших сценариев. Песков назвал сложившуюся ситуацию в этом городе на северо-западе страны тревожной, заявив о необходимости уничтожить террористические группировки, передает РИА Новости.

Сатановский: После Сирии Турция может замахнуться на Ирак

Пресс-секретарь Путина сообщил, что в настоящее время идут переговоры относительно проведения саммита по Сирии. Во встрече могут принять участие Россия, Турция, Франция и Германия. Впрочем, конкретных решений по этой теме пока нет.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН прокомментировал заявления министра обороны Турции о том, что его страна не хочет столкновений с Россией в сирийском Идлибе. Востоковед предположил, что глава Минобороны Турции сознательно не договаривает.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:СирияДмитрий Песков