В Кремле сообщили о возможном саммите по Сирии
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал об угрозе военного столкновения России и Турции в сирийском Идлибе. По его словам, хотелось бы избежать худших сценариев. Песков назвал сложившуюся ситуацию в этом городе на северо-западе страны тревожной, заявив о необходимости уничтожить террористические группировки, передает РИА Новости.
Пресс-секретарь Путина сообщил, что в настоящее время идут переговоры относительно проведения саммита по Сирии. Во встрече могут принять участие Россия, Турция, Франция и Германия. Впрочем, конкретных решений по этой теме пока нет.
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН прокомментировал заявления министра обороны Турции о том, что его страна не хочет столкновений с Россией в сирийском Идлибе. Востоковед предположил, что глава Минобороны Турции сознательно не договаривает.
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