В Кремле рассказали, как принималось решение о миротворцах в Карабахе
Решению о введении российских миротворцев на территорию Нагорного Карабаха предшествовал длительный и напряженный процесс поисков путей для остановки войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как передает телеграмм-канал «Раньше всех ну почти», Пескова спросили, что заставило Азербайджан, который почти выиграл войну, пойти на перемирие и согласиться с присутствием российских миротворцев.
«Наверное, вы задаете вопрос, который относится к весьма длительному процессу и напряженному процессу поисков путей для остановки войны и перевода процесса в политико-дипломатическое русло. Это сложный процесс, и все, что нужно о нем рассказать, было рассказано. Не более того», - заявил Песков журналистам.
Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. Боевые действия продолжались, несмотря на промежуточные соглашения о перемирии.
Главы России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха, документ вступил в силу с 10 ноября. Стороны должны остаться на занятых позициях и обменяться военнопленными. Для контроля ситуации в зону конфликта на пять будут введены российские миротворческие силы.
Как рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе появятся 16 наблюдательных постов, в их задачи входит сбор информации о нарушениях прекращения огня и доведение этих данных до командования миротворцев, поддержание безопасности движения транзитного транспорта, а также пресечение противоправных действий против мирного населения.
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