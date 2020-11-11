В Кремле рассказали, как принималось решение о миротворцах в Карабахе

Решению о введении российских миротворцев на территорию Нагорного Карабаха предшествовал длительный и напряженный процесс поисков путей для остановки войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как передает телеграмм-канал «Раньше всех ну почти», Пескова спросили, что заставило Азербайджан, который почти выиграл войну, пойти на перемирие и согласиться с присутствием российских миротворцев.

«Наверное, вы задаете вопрос, который относится к весьма длительному процессу и напряженному процессу поисков путей для остановки войны и перевода процесса в политико-дипломатическое русло. Это сложный процесс, и все, что нужно о нем рассказать, было рассказано. Не более того», - заявил Песков журналистам.