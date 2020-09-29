В Кремле прокомментировали обещание Турции поддержать Азербайджан

"В Кремле, прежде всего, исходят из необходимости скорейшего прекращения огня и боевых действий. Любые заявления о какой-то военной поддержке или военной активности однозначно подливают масло в огонь. Мы категорически против этого и мы не согласны с такой постановкой вопроса", - сказал Песков.

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе», напоминает «Газета.ру».

Конфликт развивается, этим утром Азербайджан заявил о десяти жертвах среди армянских военных, а также об уничтожении одного танка, смешанной колонны автомобильной техники и артиллерийской батареи Армении. В свою очередь в Армении также сообщают об успешном отражении атак противника, пишет «Свободная пресса».

