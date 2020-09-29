В Кремле прокомментировали обещание Турции поддержать Азербайджан

Любые заявления о военной поддержке Армении или Азербайджана подливают масло в огонь конфликта между странами, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова оказывать поддержку Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя.

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"В Кремле, прежде всего, исходят из необходимости скорейшего прекращения огня и боевых действий. Любые заявления о какой-то военной поддержке или военной активности однозначно подливают масло в огонь. Мы категорически против этого и мы не согласны с такой постановкой вопроса", - сказал Песков.

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе», напоминает «Газета.ру».

Конфликт развивается, этим утром Азербайджан заявил о десяти жертвах среди армянских военных, а также об уничтожении одного танка, смешанной колонны автомобильной техники и артиллерийской батареи Армении. В свою очередь в Армении также сообщают об успешном отражении атак противника, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ТурцияНагорный КарабахАрменияАзербайджан
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