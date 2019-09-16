В Кремле прокомментировали атаку дронов на НПЗ в Саудовской Аравии

Тема атак беспилотных аппаратов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии не будет подниматься отдельной темой на саммите в Турции с участием президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. При этом он допустил, что данный вопрос будет затронут в рамках обмена мнениями, передает Газета.ру.

По словам Пескова, сначала нужно понять, что конкретно происходит в Саудовской Аравии, прежде чем принимать какое-либо решение по добыче российской нефти. Как отметил пресс-секретарь президента РФ, Эр-Рияд утверждает, что объёмы добычи будут восстановлены в ближайшее время, сообщает RT.

В ночь на 14 сентября предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco были атакованы с помощью дронов. Это вызвало значительное сокращение добычи нефти в стране. Как отмечает РИА ФАН, ответственность за нападение взяли на себя армия и народные комитеты Йемена против которых уже несколько лет ведёт войну коалиция во главе с Саудовской Аравией.

Сегодня Владимир Путин в Анкаре примет участие в трехстороннем саммите по Сирии с лидерами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани.

