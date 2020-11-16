В Кремле объяснили планы Турции отправить военных в Азербайджан
Указ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военных в Азербайджан касается обеспечения работы совместного мониторингового центра России и Турции, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он отметил, что подобный указ можно расценивать как выполнение внутренних процедур Турции в рамках договоренности с Россией.
Проект резолюции вынесли на рассмотрения парламентом Турции. В ней изложены сведения о месте дислоцирования армии Турции в Нагорном Карабахе и о том, как она будет действовать. Документ планируют рассмотреть наследующей неделе.
Ранее Армения и Азербайджан совместно с Россией подписали трехстороннее соглашение. Согласно ему, часть территорий Карабаха переходят под контроль Азербайджана. На территории республики объявлен режим прекращения огня, за его соблюдением наблюдают российские миротворцы. Также стороны договорились об обмене пленными и телами убитых в ходе военных столкновений.
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