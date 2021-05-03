В Кот-д'Ивуаре в ДТП с грузовиком погибли 17 человек

В центральной части Кот-д'Ивуара произошло смертельное ДТП, сообщает «Синьхуа» со ссылкой на источники в службе безопасности страны.

Там столкнулись грузовик и микроавтобус. В результате происшествия как минимум 17 человек погибли, еще 14 получили различные травмы.

Пострадавших госпитализировали. В настоящее время власти страны выясняют причины автоаварии.

Напомним, на 535-м километре автодороги «Астрахань – Ставрополь» столкнулись автомобиль ВАЗ, грузовик и автобус, везший детскую баскетбольную команду из Волгограда в Черкесск. В аварии погибло шестеро детей.

