В Коста-Рике крокодил съел 29-летнего футболиста

В Коста-Рике крокодил напал на 29-летнего футболиста Хесуса Альберто Лопеса Ортиса, сообщила газета The Sun.

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Нападение рептилии произошло на реке Каньяс в провинции Гуанакасте. Футболист решил искупаться, когда его атаковал крокодил.

Полицейским пришлось застрелить хищника, чтобы достать тело мужчины. У спортсмена осталось трое детей.

В египетской Хургаде 8 июня акула убила россиянина. Генконсульство призвало граждан РФ сохранять бдительность при нахождении в воде, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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