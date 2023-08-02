В Коста-Рике крокодил съел 29-летнего футболиста
2 августа 202323:41
В Коста-Рике крокодил напал на 29-летнего футболиста Хесуса Альберто Лопеса Ортиса, сообщила газета The Sun.
Нападение рептилии произошло на реке Каньяс в провинции Гуанакасте. Футболист решил искупаться, когда его атаковал крокодил.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru