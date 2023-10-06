В Косово прибыло подкрепление НАТО в составе 200 военных

Отмечается, что на территорию Косова прибыли 200 британских военнослужащих. Они вошли в состав контингента численностью 400 военных.

Госдепартамент США 3 октября заявил о частичном отводе сербских подразделений от административной границы с Косовом. Представитель ведомства Ведант Патель отметил, что Вашингтон ждет от Белграда дальнейших шагов по деэскалации.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщил, что готов встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем для обсуждения кризиса в Косове, передает «Радиоточка НСН».

