В Косово прибыло подкрепление НАТО в составе 200 военных
В самопровозглашенную республику Косово прибыло подкрепление для сил НАТО (KFOR). Об этом говорится в заявлении альянса.
Отмечается, что на территорию Косова прибыли 200 британских военнослужащих. Они вошли в состав контингента численностью 400 военных.
Госдепартамент США 3 октября заявил о частичном отводе сербских подразделений от административной границы с Косовом. Представитель ведомства Ведант Патель отметил, что Вашингтон ждет от Белграда дальнейших шагов по деэскалации.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщил, что готов встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем для обсуждения кризиса в Косове, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru