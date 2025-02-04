В корпусе упавшего в Актау лайнера AZAL нашли сквозные повреждения

В опубликованном ведомством предварительном отчете о расследовании причин крушения говорится, что речь идёт о «множестве сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы». Они были обнаружены в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, а также рулей высоты и направления.

Отмечается, что схожие повреждения были выявлены на левом двигателе и левом крыле ланера, на его агрегатах и компонентах.



Также специалисты нашли ряд «посторонних металлических объектов».

«Для определения характера и происхождения сквозных повреждений... будут проведены соответствующие исследования и экспертизы», - указано в документе.

Ранее Казахстан передал России и Азербайджану после расшифровки копии данных чёрных ящиков разбившегося самолёта AZAL, сообщает RT.

