В корпусе упавшего в Актау лайнера AZAL нашли сквозные повреждения
Многочисленные отверстия были обнаружены специалистами обнаружили в ходе первоначального осмотра корпуса упавшего юлиз Актау самолёта «Азербайджанских авиалиний» (AZAL). Об этом заявили в Минтрансе Казахстана.
В опубликованном ведомством предварительном отчете о расследовании причин крушения говорится, что речь идёт о «множестве сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы». Они были обнаружены в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, а также рулей высоты и направления.
Отмечается, что схожие повреждения были выявлены на левом двигателе и левом крыле ланера, на его агрегатах и компонентах.
Также специалисты нашли ряд «посторонних металлических объектов».
«Для определения характера и происхождения сквозных повреждений... будут проведены соответствующие исследования и экспертизы», - указано в документе.
Ранее Казахстан передал России и Азербайджану после расшифровки копии данных чёрных ящиков разбившегося самолёта AZAL, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru