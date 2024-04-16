В Копенгагене загорелось историческое здание фондовой биржи
Историческое здание фондовой биржи загорелось в Копенгагене. Об этом пишет Local Denmark.
«Во вторник утром в 400-летнем здании фондовой биржи в центре Копенгагена вспыхнул сильный пожар», — отмечает издание.
В результате пожара обрушился центральный шпиль биржи в форме переплетенных хвостов четырех драконов, построенный в 1625 году и являвшийся одним из старейших объектов Копенгагена.
Как пишет Local Denmark, здание находилось на реконструкции. В нем располагалась штаб-квартира Торговой палаты Дании. Глава ведомства Брайан Миккельсен вместе с пожарными выносит из здания произведения искусства, спасая их от огня. Данных о пострадавших не приводится.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru