В Копенгагене загорелось историческое здание фондовой биржи

«Во вторник утром в 400-летнем здании фондовой биржи в центре Копенгагена вспыхнул сильный пожар», — отмечает издание.

В результате пожара обрушился центральный шпиль биржи в форме переплетенных хвостов четырех драконов, построенный в 1625 году и являвшийся одним из старейших объектов Копенгагена.

Как пишет Local Denmark, здание находилось на реконструкции. В нем располагалась штаб-квартира Торговой палаты Дании. Глава ведомства Брайан Миккельсен вместе с пожарными выносит из здания произведения искусства, спасая их от огня. Данных о пострадавших не приводится.

