Угроза обрушения нависла над зданием британского парламента в Лондоне
Вестминстерский дворец, который является одной из главных достопримечательностей Лондона, может обрушиться. Как пишет Financial Times, об этом заявил директор Музея Виктории и Альберта Тристрам Хант.
По его словам, состояние здания британского парламента можно описать, как плачевное. При этом речь идёт не только о зале заседаний палаты лордов, но и о исторических фресках и гобеленов.
Хант указал на повреждения каменной кладки на фасаде, а также на отравляющий людей канцерогенный асбест, использованный во внутренней отделке. Кроме того, состояние электропроводки может в любой момент привести к пожару.
Отмечается, что о необходимости реставрации Вестминстерского дворца заявили ещё более 10 лет назад. В 2015 года объявили, что сумма ремонта составит 3,5 млрд фунтов стерлингов, но для этого потребуется переезд парламента. В противном случае реставрация продлится 32 года и обойдётся в 5,7 млрд фунтов.
В 2022 году предварительные расчёты показали, что для капремонта здание потребуется закрыть на 12 лет. Если этого не сделать, что реставрация будет стоить около 22 млрд фунтов.
Ранее власти Санкт-Петербурга выделили 107,4 млн рублей на реставрацию северо-западной части фасада Исаакиевского собора, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сорвавшаяся в цирке Новосибирска гимнастка назвала причину своего падения
- В Лондоне появились новые граффити Бэнкси
- Угроза обрушения нависла над зданием британского парламента в Лондоне
- СМИ: Банки испытывают сложности с запуском «карты туриста»
- Букингемский дворец опроверг слухи о смерти короля Карла III
- Полмиллиона рублей взыскали с Никиты Джигурды и Марины Анисиной
- Песков пояснил слова Путина о санитарной зоне на Украине
- Российские средства ПВО сбили над Белгородской областью 11 снарядов РСЗО
- Мэр Ялты рассказала, что отель Ротару Villa Sofia могут национализировать
- ВС РФ ударили по месту проведения совещания командного состава СБУ и ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru