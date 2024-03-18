Угроза обрушения нависла над зданием британского парламента в Лондоне

По его словам, состояние здания британского парламента можно описать, как плачевное. При этом речь идёт не только о зале заседаний палаты лордов, но и о исторических фресках и гобеленов.

Хант указал на повреждения каменной кладки на фасаде, а также на отравляющий людей канцерогенный асбест, использованный во внутренней отделке. Кроме того, состояние электропроводки может в любой момент привести к пожару.

Отмечается, что о необходимости реставрации Вестминстерского дворца заявили ещё более 10 лет назад. В 2015 года объявили, что сумма ремонта составит 3,5 млрд фунтов стерлингов, но для этого потребуется переезд парламента. В противном случае реставрация продлится 32 года и обойдётся в 5,7 млрд фунтов.

В 2022 году предварительные расчёты показали, что для капремонта здание потребуется закрыть на 12 лет. Если этого не сделать, что реставрация будет стоить около 22 млрд фунтов.

Ранее власти Санкт-Петербурга выделили 107,4 млн рублей на реставрацию северо-западной части фасада Исаакиевского собора, сообщает RT.

