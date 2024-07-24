В Конгрессе США потребовали импичмента Харрис и отставки Байдена

По его словам, Харрис должна поплатиться за «преступления и проступки».

Кроме того, республиканка Нэнси Мэйс требует от Харрис мобилизовать глав ведомств для активации раздела 25 поправки к американской конституции о признании президента неспособным выполнять свои обязанности. Законодатель призывает вице-президента «немедленно приступить к исполнению полномочий президента».

Ранее экс-лидер США, кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп назвал свою потенциальную соперницу от демократов Камалу Харрис «тупой и злобной» женщиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

