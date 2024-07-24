В Конгрессе США потребовали импичмента Харрис и отставки Байдена

В Конгрессе США республиканцы внесли резолюции об импичменте вице-президента Камалы Харрис с призывом к отставке главы государства Джо Байдена, сообщил в соцсети Х член палаты представителей Энди Оглс.

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По его словам, Харрис должна поплатиться за «преступления и проступки».

Кроме того, республиканка Нэнси Мэйс требует от Харрис мобилизовать глав ведомств для активации раздела 25 поправки к американской конституции о признании президента неспособным выполнять свои обязанности. Законодатель призывает вице-президента «немедленно приступить к исполнению полномочий президента».

Ранее экс-лидер США, кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп назвал свою потенциальную соперницу от демократов Камалу Харрис «тупой и злобной» женщиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // Cyprus Butterfly
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