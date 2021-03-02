В Конго более 10 человек погибли от неизвестной болезни
Депутаты на западе Демократической Республики Конго обратились к спикеру национального парламента Кристофу Мбозо с просьбой принять срочные меры на фоне пандемии неизвестной болезни в регионе, сообщает Actualite.
От нее уже погибли 14 человек. Как говорят парламентарии, происхождение болезни до сих пор неизвестно. О неизвестной болезни стало известно месяц назад.
Как правило, умирают пожилые люди в возрасте от 60 до 80 лет.
Тем временем, в Танзании известно о 15 летальных исходах и 50 госпитализированных от неизвестной болезни. Основными симптомами недуга являются сильная тошнота и рвота с примесью крови. Большинство заболевших - мужчины, у которых имеются язва желудка и заболевания печени, а при вскрытии умерших установлено, что у большинства поражены желудок и печень.
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