Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о неизвестной болезни в Танзании

Специалисты Роспотребнадзора заявили, что опасность распространения в России выявленного в Танзании неизвестного заболевания, практически отсутствует, сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, на месте работает национальная группа реагирования, однако на данный момент информации для установления причины заболевания недостаточно. Также пока невозможно сделать предположения о заразности и летальности, о рисках возникновения вспышек и скорости их распространения.

В Роспотребнадзоре отметили, что Минздрав Танзании исключил вспышку новой вирусной инфекции. Среди основных версий рассматриваются массовое отравление загрязнёнными водой, воздухом, едой и т.д., а также заражение лептоспирозом и лихорадкой денге.

Ранее в местных СМИ появились сообщения о случаях неизвестной болезни в районе Чунья, известно о 15 летальных исходах и 50 госпитализированных. По данным журналистов, основными симптомами недуга являются сильная тошнота и рвота с примесью крови. Большинство заболевших - мужчины, у которых имеются язва желудка и заболевания печени, а при вскрытии умерших установлено, что у большинства поражены желудок и печень.

По мнению специалистов, одинаковые симптомы могут быть простым совпадением, а причины летального исхода существенно отличаться.



В Роспотребнадзоре уточнили, что В России случаев с подобной симптоматикой не отмечалось.

