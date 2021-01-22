Минтруд РФ намерен разрешить работникам отказаться от задания при риске здоровью
22 января 202112:17
Минтруд РФ планирует предоставить работникам право отказываться от выполнения задания в случае возникновения опасности для их жизни и здоровья, передает РИА Новости слова первого замминистра труда и соцзащиты РФ Алексея Вовченко.
По его словам, эта мера призвана сократить число слоучаев производственных травм.
Как сообщала Свободная пресса со ссылкой на данные Минтруда, на 20 января в России было 2,6 миллиона безработных.
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22 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru