Минтруд РФ намерен разрешить работникам отказаться от задания при риске здоровью

Минтруд РФ планирует предоставить работникам право отказываться от выполнения задания в случае возникновения опасности для их жизни и здоровья, передает РИА Новости слова первого замминистра труда и соцзащиты РФ Алексея Вовченко.

По его словам, эта мера призвана сократить число слоучаев производственных травм.

Как сообщала Свободная пресса со ссылкой на данные Минтруда, на 20 января в России было 2,6 миллиона безработных.



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ФОТО: РИА Новости
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