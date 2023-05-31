В Колизее установили лифт

Сообщается, что лифт оснащен стеклянной кабиной. Он доставляет посетителей на недавно отреставрированную галерею между вторым и третьим этажами.

В церемонии также принял участие киноактер Рассел Кроу, сыгравший главную роль в фильме «Гладиатор». В присутствии многочисленных зрителей он наслаждался музыкой симфонического оркестра, который исполнил несколько композиций из культового фильма.



