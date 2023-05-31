В Колизее установили лифт

В римском Колизее установили лифт, благодаря чему он станет доступнее для посетителей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает РИА Новости.

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Сообщается, что лифт оснащен стеклянной кабиной. Он доставляет посетителей на недавно отреставрированную галерею между вторым и третьим этажами.

В церемонии также принял участие киноактер Рассел Кроу, сыгравший главную роль в фильме «Гладиатор». В присутствии многочисленных зрителей он наслаждался музыкой симфонического оркестра, который исполнил несколько композиций из культового фильма.


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ФОТО: РИА Новости
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