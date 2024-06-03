В КНР заявили, что разведка Британии завербовала двух китайских чиновников

Служба внешней разведки Великобритании MI-6 завербовала двух работников центральных государственных органов Китая. Об этом сообщило министерство государственной безопасности КНР на своей странице в соцсети WeChat.

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В ведомстве отметили, что специалисты раскрыли крупное дело о шпионаже. В сотрудничестве с MI-6 уличили гражданина КНР по фамилии Ван и его супругу Чжоу.

По данным министерства госбезопасности, Ван учился в Британии по программе двусторонних обменов в сфере образования. На первом этапе китайский гражданин за деньги предоставлял Лондону «консалтинговые услуги», пишет 360.ru. Далее он прошел профессиональную подготовку в разведке и был отправлен в КНР. Позже MI-6 завербовала его жену.

Китайская сторона провела тщательное тайное расследование и получила веские доказательства того, что двое граждан работают на иностранную разведку. В КНР отметили, что Лондон предпринял подрывающие государственную безопасность Китая действия.

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ФОТО: РИА Новости
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