«Похитят или завербуют»: Адвокат о правомерности зарубежных поездок госслужащих
Александр Карабанов в пресс-центре НСН отметил, что некоторым категориям рекомендуется проводить досуг только в «безопасных» странах.
Некоторым категориям госслужащих рекомендуется проводить досуг и отдых только в определенных странах, заявил глава Фонда защиты национального исторического наследия, кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов в пресс-центре НСН.
«Есть федеральный закон, который четко запрещает определенной категории чиновников, которые имеют допуск к гостайне, выезд в ряд стран, которые потенциально для нас являются недружественными. Это нормальная практика, когда силовому блоку рекомендуют список безопасных стран, где можно проводить время, досуг без угрозы того, что человека похитят или завербуют. Представители власти отвечают за свой регион, за свои отрасли. Подобное поведение (фото с зарубежных курортов, прим. НСН) подрывает доверие к партии, ко всем процессам», - отметил он.
Ранее депутат Госдумы Владимир Павлов в пресс-центре НСН заявил, что чиновники, которые позволяют себе выставлять фото с зарубежных курортов во время СВО, должны отказаться от мандатов.
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