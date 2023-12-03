В КНР сообщили, что загадочные заболевания вызваны известными возбудителями

За последнее время не были выявлены новые патогены, которые могли бы привести к резкому ухудшению состояния здоровья жителей Китая. Речь идет об отсутствии новых инфекционных заболеваний, вызванных вирусами или бактериями.

Власти связывают новые вспышки с отменой ограничений, действующих в стране во время эпидемии COVID-19, а также с циркуляцией известных патогенов, в том числе гриппа, микоплазменной пневмонии и респираторно-синцитиального вируса.

Ранее стало известно, что больницы в Китае переполнены детьми, зараженными пневмонией неизвестного вида. По некоторым данным, госпитализируют ежедневно более 7 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

