В КНР сообщили, что загадочные заболевания вызваны известными возбудителями
Причиной распространения респираторных заболеваний в Китае стали известные возбудители, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Госкомитета по делам здравоохранения страны.
За последнее время не были выявлены новые патогены, которые могли бы привести к резкому ухудшению состояния здоровья жителей Китая. Речь идет об отсутствии новых инфекционных заболеваний, вызванных вирусами или бактериями.
Власти связывают новые вспышки с отменой ограничений, действующих в стране во время эпидемии COVID-19, а также с циркуляцией известных патогенов, в том числе гриппа, микоплазменной пневмонии и респираторно-синцитиального вируса.
Ранее стало известно, что больницы в Китае переполнены детьми, зараженными пневмонией неизвестного вида. По некоторым данным, госпитализируют ежедневно более 7 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru