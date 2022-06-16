В КНДР зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции

По этой причине лидер КНДР Ким Чен Ын направил партию медикаментов в город Хэджу, а также распорядился ввести «тщательные карантинные меры» для пациентов с подозрением на инфекцию. Также глава Северной Кореи призвал провести интенсивную дезинфекцию в городе.

Число заразившихся и название инфекции в сообщении агентства не приводятся.

Напомним, в настоящее время в КНДР бушует эпидемия коронавируса.

