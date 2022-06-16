В КНДР зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции
Северокорейские медики зафиксировали вспышку острого кишечного заболевания, которая произошла на юго-западе страны, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По этой причине лидер КНДР Ким Чен Ын направил партию медикаментов в город Хэджу, а также распорядился ввести «тщательные карантинные меры» для пациентов с подозрением на инфекцию. Также глава Северной Кореи призвал провести интенсивную дезинфекцию в городе.
Число заразившихся и название инфекции в сообщении агентства не приводятся.
Напомним, в настоящее время в КНДР бушует эпидемия коронавируса.
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