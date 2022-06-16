В КНДР зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции

Северокорейские медики зафиксировали вспышку острого кишечного заболевания, которая произошла на юго-западе страны, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Число пациентов с симптомами лихорадки в КНДР выросло до 2,46 млн

По этой причине лидер КНДР Ким Чен Ын направил партию медикаментов в город Хэджу, а также распорядился ввести «тщательные карантинные меры» для пациентов с подозрением на инфекцию. Также глава Северной Кореи призвал провести интенсивную дезинфекцию в городе.

Число заразившихся и название инфекции в сообщении агентства не приводятся.

Напомним, в настоящее время в КНДР бушует эпидемия коронавируса.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеКНДР
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