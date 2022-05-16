В КНДР выявили более 392 тысяч пациентов с высокой температурой за сутки
Более 392,9 тысячи пациентов с повышенной температурой было выявлено в КНДР за сутки. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
По данным ЦТАК, с вечера 14 мая до 18 часов 15 мая зафиксировали более 152 600 выздоровевших, скончались 8 человек.
С конца апреля в Северной Корее выявили более 1,2 млн пациентов с повышенной температурой, более 564,8 тысячи человек продолжают лечение. За этот период умерли 50 человек, отмечает телеканал «360».
Южнокорейское агентство Yonhap подчеркивает, что «лихорадка» в КНДР — коронавирусная инфекция. В Северной Корее отсутствуют наборы для тестирования на вирус и другое оборудование, пишет Газета.ру.
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