В КНДР выявили более 392 тысяч пациентов с высокой температурой за сутки

По данным ЦТАК, с вечера 14 мая до 18 часов 15 мая зафиксировали более 152 600 выздоровевших, скончались 8 человек.

С конца апреля в Северной Корее выявили более 1,2 млн пациентов с повышенной температурой, более 564,8 тысячи человек продолжают лечение. За этот период умерли 50 человек, отмечает телеканал «360».

Южнокорейское агентство Yonhap подчеркивает, что «лихорадка» в КНДР — коронавирусная инфекция. В Северной Корее отсутствуют наборы для тестирования на вирус и другое оборудование, пишет Газета.ру.

