В КНДР прошли первые учения по нанесению ядерного контрудара

Первые тактические учения по нанесению ядерного контрудара с применением реактивных систем залпового огня калибра 600 мм проведены в КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

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Маневрами руководил северокорейский лидер Ким Чен Ын. В них задействовали систему комплексного контроля «Курок ядерного оружия» и систему оповещения в кризисной ситуации «Вулканическая тревога». Военные Северной Кореи поразили расположенную на расстоянии 352 метров цель.

Ранее Северная Корея провела испытание новой зенитной ракеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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