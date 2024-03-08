В США заявили, что продолжат стремиться к диалогу с КНДР по деэскалации на Корейском полуострове

Соединенные Штаты продолжат искать пути начала диалога с Северной Кореей по деэскалации и снижению угроз на Корейском полуострове, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление старшего директора по Восточной Азии и Океании в Совете национальной безопасности Белого дома Миры Рапп-Хупер.