В США заявили, что продолжат стремиться к диалогу с КНДР по деэскалации на Корейском полуострове
Соединенные Штаты продолжат искать пути начала диалога с Северной Кореей по деэскалации и снижению угроз на Корейском полуострове, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление старшего директора по Восточной Азии и Океании в Совете национальной безопасности Белого дома Миры Рапп-Хупер.
По ее словам, Вашингтон обращался к КНДР дипломатическим путем, предлагая переговоры. Эта работа будет продолжена. Рапп-Хупер указала, что США привержены идее полной денуклеаризации Корейского полуострова, но готовы рассматривать промежуточные шаги на пути к достижению этой цели.
Ранее стало известно, что ЕС рассматривает возможность введения санкций против КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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