В США заявили, что продолжат стремиться к диалогу с КНДР по деэскалации на Корейском полуострове

Соединенные Штаты продолжат искать пути начала диалога с Северной Кореей по деэскалации и снижению угроз на Корейском полуострове, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление старшего директора по Восточной Азии и Океании в Совете национальной безопасности Белого дома Миры Рапп-Хупер.

Ким Чен Ын: КНДР оккупирует Южную Корею при чрезвычайных обстоятельствах

По ее словам, Вашингтон обращался к КНДР дипломатическим путем, предлагая переговоры. Эта работа будет продолжена. Рапп-Хупер указала, что США привержены идее полной денуклеаризации Корейского полуострова, но готовы рассматривать промежуточные шаги на пути к достижению этой цели.

Ранее стало известно, что ЕС рассматривает возможность введения санкций против КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:СШАКНДР

Горячие новости

Все новости

партнеры