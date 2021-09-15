В Японии сообщили о запуске баллистической ракеты из КНДР
КНДР могла осуществить запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на береговую охрану Японии.
По данным ведомства, ракета предположительно упала за пределами японской исключительной экономической зоны. Береговая охрана пока не предоставила более подробной информации.
Факт ракетного пуска подтвердили в Минобороны, добавив, что ведомство собирает и анализирует соответствующие данные.
Также о запуске КНДР неизвестного снаряда в сторону Японского моря сообщило агентство «Ренхап», ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Ранее Северная Корея успешно испытала новейшую крылатую ракету большой дальности, напоминает РИА ФАН. Снаряд предназначен для поражения целей на больших расстояниях, пишет «Свободная пресса».
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