СМИ: Пхеньян заявил об успешном испытании новой гиперзвуковой ракеты
3 апреля 202405:30
Северная Корея заявила, что 2 апреля провела успешное испытание новой гиперзвуковой баллистической ракеты, сообщает Ренхап со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
Речь идет о ракете средней дальности полета. Была испытана ракета «Хвасон-16». Отмечается, что у Пхеньяна все ракеты теперь твердотопливные и способны нести ядерный заряд.
Ранее КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru