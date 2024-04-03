СМИ: Пхеньян заявил об успешном испытании новой гиперзвуковой ракеты

Северная Корея заявила, что 2 апреля провела успешное испытание новой гиперзвуковой баллистической ракеты, сообщает Ренхап со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

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Речь идет о ракете средней дальности полета. Была испытана ракета «Хвасон-16». Отмечается, что у Пхеньяна все ракеты теперь твердотопливные и способны нести ядерный заряд.

Ранее КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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