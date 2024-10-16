«Москвариум» передал «Дому тигра» молоко для львят
Единственный в России специализированный хоспис для диких кошек, расположенный в Ленинградской области, посетили специалисты «Москвариума», сообщили в пресс-службе московского учреждения.
Ветеринары и зоологи передали необходимый запас молока для детёнышей львов, а также игрушки для тигров.
«Специальная молочная смесь, которую мы передали нашим коллегам, приближена по составу к материнскому молоку и содержит особый витаминно-минеральный комплекс, необходимый для развития детеныша», — рассказала руководитель ветеринарной службы «Москвариума» Ирина Суворова.
Основательница «Дома тигра», ветеринарный врач Яна Олейник оценила оказанную помощь. По её словам, любая новая игрушка — это стимуляция естественного поведения, а также способ оценки ментального и физического состояния животного.
«Самые смелые даже успели поплавать на надувных кругах, подаренным нам Москвариумом», — добавила Олейник.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рогозин: Российские дороги убивают людей больше, чем войска НАТО
- Золотарев захотел снять фильм о выжившем в Охотском море
- «Старший сын» вернется в афишу театра Табакова
- Бренд-стратег допустил, что заявка SHAMAN в Роспатент является пиар-ходом
- Россиянин Никита Мазепин отказался возвращаться в «Формулу 1»
- Суд Турции арестовал россиянку, оставившую младенца в туалете аэропорта Антальи
- Мужчина пострадал при взрыве мины в Белгородской области
- Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным урегулирование конфликта на Украине
- Володин предложил исключить профессии врачей и учителей для получения ВНЖ
- РФ и КНР снимут ремейк фильма «Невероятные приключения итальянцев в России»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru