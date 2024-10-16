«Москвариум» передал «Дому тигра» молоко для львят

Единственный в России специализированный хоспис для диких кошек, расположенный в Ленинградской области, посетили специалисты «Москвариума», сообщили в пресс-службе московского учреждения.

Ветеринары и зоологи передали необходимый запас молока для детёнышей львов, а также игрушки для тигров.

«Специальная молочная смесь, которую мы передали нашим коллегам, приближена по составу к материнскому молоку и содержит особый витаминно-минеральный комплекс, необходимый для развития детеныша», — рассказала руководитель ветеринарной службы «Москвариума» Ирина Суворова.

Основательница «Дома тигра», ветеринарный врач Яна Олейник оценила оказанную помощь. По её словам, любая новая игрушка — это стимуляция естественного поведения, а также способ оценки ментального и физического состояния животного.

«Самые смелые даже успели поплавать на надувных кругах, подаренным нам Москвариумом», — добавила Олейник.

