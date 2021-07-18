В китайском Шанхае заработал самый большой в мире планетарий
Самый большой планетарий в мире заработал в Китае. Он находится в городе Шанхай. В настоящее время в нем побывали более 6 тысяч посетителей. Общая площадь комплекса составляет около 60 тысяч квадратных метров. Комплекс включает основное и нескольких вспомогательных строений, а также – исследовательский центр для молодёжи и две общественные обсерватории. Его посетители могут увидеть множество различных метеоритов, включая артефакты с Луны, Марса и астероида Веста. В коллекцию входят также оригинальные работы Исаака Ньютона, Галилео Галилея и Николая Коперника.
Ранее сообщалось, что в московском планетарии посетители смогут не только окунуться в исследование космоса, но и зарегистрировать брак.
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