На Красную горку москвичи зарегистрируют брак в усадьбах и планетарии

5 мая православные христиане будут отмечать Антипасху или Фомино воскресенье. В народе этот праздник более известен под названием Красная горка.

На Руси именно после этого дня начиналась череда свадеб.

В Москве новые площадки для регистрации брака откроются 4 мая. Заявление на свадьбу в необычных местах подали более 150 пар.

Церемонии пройдут в особняке Спиридонова, усадьбе Муравьевых-Апостолов, «Москвариуме», Московском планетарии. В этот же день для молодоженов откроются башни «Федерация» и «Меркурий», стадион «Спартак», ресторан на Овчинниковской набережной и Дом торжеств на Воробьевском шоссе.

4 мая новые площадки для торжественной регистрации брака будут по-особому украшены, а молодоженов поздравят известные артисты.