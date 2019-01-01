На Красную горку москвичи зарегистрируют брак в усадьбах и планетарии
5 мая православные христиане будут отмечать Антипасху или Фомино воскресенье. В народе этот праздник более известен под названием Красная горка.
На Руси именно после этого дня начиналась череда свадеб.
В Москве новые площадки для регистрации брака откроются 4 мая. Заявление на свадьбу в необычных местах подали более 150 пар.
Церемонии пройдут в особняке Спиридонова, усадьбе Муравьевых-Апостолов, «Москвариуме», Московском планетарии. В этот же день для молодоженов откроются башни «Федерация» и «Меркурий», стадион «Спартак», ресторан на Овчинниковской набережной и Дом торжеств на Воробьевском шоссе.
4 мая новые площадки для торжественной регистрации брака будут по-особому украшены, а молодоженов поздравят известные артисты.
Например, усадьбу Муравьевых-Апостолов украсят декорации по мотивам «Алисы в Стране чудес» с ожившими шахматными фигурами и красочными 3D-инсталляциями. В особняке Спиридонова расцветет «райский сад», а в программу праздника войдут свадебный квест, выступления шоу-балета и фокусника. Планетарий подготовит декорации для космической регистрации с инопланетянами, ракетами и планетами.
Стадион «Спартак» проведет праздник по-спортивному — с соревнованиями по чеканке мяча, выступлениями чирлидеров и символа чемпионата мира по футболу 2018 года — Забиваки.
В «Москвариуме» церемония начнется с шествия морских обитателей, а в Доме торжеств на Воробьевском шоссе она пройдет под звуки джаза и напомнит гостям о романе «Великий Гэтсби» Френсиса Скотта Фицджеральда.
Узнать больше про все новые площадки можно на сайте mos.ru. Торжественную церемонию будут проводить сотрудники столичных отделов ЗАГС. Размер госпошлины — 350 рублей.
Церемонии на новых площадках пройдут с 10:00 до 18:00.
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