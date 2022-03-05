В Китае заявили о необходимости усилить военное обучение и подготовку
Власти Китая заявили о необходимости активизировать военное обучение и боевую подготовку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованный в субботу социально-экономический план развития страны.
«Необходимо проявлять решимость и гибкость в развертывании военной борьбы, защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития Китая», — говорится в документе.
Кроме того, в плане указана необходимость скорейшего создания современной военной логистической системы и системы управления военными активами, модернизации вооружения и техники. Также в документе прописан переход к инновационной деятельности в области оборонной науки и техники. Кроме того, Пекин отмечает, что будет и впредь отстаивать принцип «одного Китая», выступая против внешнего вмешательства в вопрос Тайваня.
Исходя из этого власти КНР решили увеличить на 7,1% военный бюджет страны. Предполагается, что на нужды обороны израсходуют 1,45 трлн юаней (около $229,5 млрд), отмечает телеканал «360».
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