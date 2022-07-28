В Китае заявили, что не позволят НАТО сеять хаос в Тихоокеанском регионе

Китай не позволит НАТО сеять хаос в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь.

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Представитель военного ведомства отметил, что новая стратегическая концепция Североатлантического альянса, которая указывает, что Китай якобы угрожает безопасности НАТО, «выдает черное за белое, подстрекает к противостоянию, распускает слухи и грубую критику относительно нормального развития Китая в военной сфере и в сфере развития оборонной политики».

У Цянь подчеркнул, что Пекин всегда выступал как «строитель мира во всем мире», в то время как НАТО «повсюду развязывала войны, убивая невинных».

«Мы предупреждаем НАТО, что давлением и сдерживанием не напугать китайскую армию, слухами и клеветой не обмануть народы всего мира. <...> Мы требуем от НАТО прекратить распускать слухи, провоцировать блоковое противостояние и создавать напряженную обстановку», — цитирует РИА Новости представителя Минобороны.

У Цянь добавил, что КНР будет защищать свой суверенитет и не позволит сеять хаос в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОКитай
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