В Китае заявили, что не позволят НАТО сеять хаос в Тихоокеанском регионе

Представитель военного ведомства отметил, что новая стратегическая концепция Североатлантического альянса, которая указывает, что Китай якобы угрожает безопасности НАТО, «выдает черное за белое, подстрекает к противостоянию, распускает слухи и грубую критику относительно нормального развития Китая в военной сфере и в сфере развития оборонной политики».

У Цянь подчеркнул, что Пекин всегда выступал как «строитель мира во всем мире», в то время как НАТО «повсюду развязывала войны, убивая невинных».

«Мы предупреждаем НАТО, что давлением и сдерживанием не напугать китайскую армию, слухами и клеветой не обмануть народы всего мира. <...> Мы требуем от НАТО прекратить распускать слухи, провоцировать блоковое противостояние и создавать напряженную обстановку», — цитирует РИА Новости представителя Минобороны.

У Цянь добавил, что КНР будет защищать свой суверенитет и не позволит сеять хаос в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

