Китай обвинил эсминец США в незаконном вторжении в свои территориальные воды

Ракетный эсминец ВМС США USS Benfold вторгся в акваторию спорных островов Сиша в Южно-Китайском море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли.

В США рассказали, на чьей стороне Китай

По словам представителя НОАК, американская сторона нарушает суверенитет и безопасность Китая и подрывает стабильность в регионе, пишет RT. Кроме того, США своими действиями нарушают международное право, отмечает РИА ФАН.

«Факты вновь демонстрируют, что США являются настоящим создателем угроз в области безопасности в Южно-Китайском море», — подчеркнул Цзюньли.

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Фото: twitter.com/USNavyEurope
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