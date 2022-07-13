Китай обвинил эсминец США в незаконном вторжении в свои территориальные воды
Ракетный эсминец ВМС США USS Benfold вторгся в акваторию спорных островов Сиша в Южно-Китайском море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли.
По словам представителя НОАК, американская сторона нарушает суверенитет и безопасность Китая и подрывает стабильность в регионе, пишет RT. Кроме того, США своими действиями нарушают международное право, отмечает РИА ФАН.
«Факты вновь демонстрируют, что США являются настоящим создателем угроз в области безопасности в Южно-Китайском море», — подчеркнул Цзюньли.
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