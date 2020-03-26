В Китае выявили первого зараженного коронавирусом

Продавщица креветок из Китая оказалась первым человеком, у кого было подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ.

Уточняется, что женщина по фамилии Вэй продавала живые креветки на рынке «Хунань» в Ухане. 11 декабря 2019 года у нее по неизвестной причине поднялась температура и она обратилась в клинику. Продавщица рассказала, что обычно при недомогании шла в больницу, там ей ставили укол, и на следующий день ее самочувствие улучшалось. Однако в тот раз не помогли даже два укола, пишет РИА ФАН.